Пьер Гасли: «Знал, что «Ред Булл» выиграет титул рано или поздно. Это команда победителей»

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Пьер Гасли рассказал, что для него значит титул Макса Ферстаппена.

«Я всегда знал, что рано или поздно «Ред Булл» выиграет. Это команда победителей. Они завоевали четыре чемпионства с Себом [Феттелем]. Прекрасная команда с очень умными специалистами. То, что они создали в Милтон-Кейнсе, впечатляет.

Так что я знал, что победы придут, но сезон вышел очень напряженным. Я не знал, выиграет Макс или Льюис [Хэмилтон], «Мерседес» или «Ред Булл». Здорово было следить за противостоянием двух лучших команд «Формулы-1» на сегодняшний день. Мне очень нравилось смотреть хайлайты после каждого уик-энда, я получал удовольствие», – признался пилот «Альфа Таури».

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