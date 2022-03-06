Пьер Гасли: «Хочу выигрывать гонки в «Формуле-1» и для этого мне нужен подходящий болид»

Пилот рассказал, что не скрывает своего стремления попробовать себя за рулем болида топ-команды.

Контракт Гасли с системой рассчитан до конца сезона-2023 и француз признал, что к тому моменту будет рассматривать либо переход в «Ред Булл», либо уход в другую команду.

сам уже обо всем сказал, так что это больше не секрет – мой контракт будет действовать еще два года (до конца сезона-2023). И после этого станет понятно: либо я перейду в команду «Ред Булл», либо нет.

Говорить о том, что случится после, сейчас в любом случае слишком рано. Я сосредоточен на предстоящем сезоне – и надеюсь, что он пройдет как можно лучше. Хотя ясно, что мне бы хотелось оказаться за рулем максимально быстрой машины – чтобы я мог бороться за победы. Для меня это главное.

Я хочу выигрывать гонки в «Формуле-1» и для этого мне нужна машина, за рулем которой это возможно сделать. Когда придет время, мы все обсудим с Гельмутом.

Я уверен, что смогу продемонстрировать необходимый уровень (чтобы получить повышение в «Ред Булл»). Я доволен людьми, с которыми работаю, нахожусь в хорошей форме.

Я знаю, что меня ждет очень важный год, если говорить о моей карьере и возможности сделать следующий шаг. Прошлый сезон вышел фантастическим, в этом сезоне я надеюсь выступить как минимум не хуже, а может и лучше. Я хочу помочь команде забраться как можно выше», – рассказал Гасли.

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