Мик Шумахер: «Не жалею, что выступаю за «Хаас», я здесь счастлив»

не жалеет, что начал карьеру в «Формуле-1» в .

«Нет, вовсе нет. Я здесь счастлив, со всеми хорошие отношения. Здорово, что я оказываю такое большое влияние на разработку и настройку болида, хотя начинаю лишь второй сезон в «Ф-1». Я расту вместе с командой», – заявил немецкий гонщик.

Мик также отметил, что доволен тестами в Барселоне:

«Первые впечатления позитивные. Думаю, мы можем выжать из машины больше, но сложно оценивать расклады до первой гонки в Бахрейне».

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