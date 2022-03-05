Макс Ферстаппен: «Мы с Хэмилтоном с нетерпением ждем новую битву»

Чемпион «Формулы-1» прокомментировал сражение с Льюисом Хэмилтоном.

По итогам сезона-2021 пилот опередил соперника из благодаря обгону на последнем круге заключительной гонки.

– Часто ли вы думаете о последней гонке в Абу-Даби?

– Иногда. Но та неделя вышла настолько сумбурной, что это не всегда приятные воспоминания, порой возвращается и напряжение. Но кошмары мне не снятся. Просто мне больше нравится вспоминать моменты, когда все закончилось.

– Вокруг этой гонки и последнего круга много разговоров.

– Да, но чемпионат выигрывается по итогам всего сезона. Я считаю, что полностью заслужил титул. Может, какие-то люди смотрели только последний и думают, что мне повезло. Но в обычных условиях я должен был завоевать титул гораздо раньше. Я дважды терял много очков, когда меня выносила другая машина и после взрыва покрышки в Баку.

– Понятно ли вам разочарование ?

– Да. Если посмотреть на то, как все сложилось в Абу-Даби, да. Но, как я сказал, нужно брать во внимание весь сезон. Титул не выигрывается в одной гонке.

– Зимой вы переписывались с Льюисом?

– Нет, для этого не было причин. И мы еще не виделись. Это нормально, мы же гонщики. Мы с нетерпением ждем новую битву.

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