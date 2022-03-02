«Формула-1» утвердила график проведения предсезонных тестов в Бахрейне

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«Формула-1» официально утвердила расписание на вторые предсезонные тесты, которые пройдут в Бахрейне.

Тесты будут проходить 10-12 марта – на неделе, предшествующей первому Гран-при сезона, который также состоится в Бахрейне.

В каждый из трех дней сессии будут начинаться в 10:00 по местному времени (совпадает с московским временем), а завершаться в 19:00. По прошествии четырех часов сессии предусмотрен часовой перерыв.

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