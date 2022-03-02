Пьер Гасли о вылете в последний день в Барселоне: «Тесты нужны в том числе для того, чтобы определить предельные возможности машины»

Пилот поделился мнением о том, как для команды прошли первые предсезонные тесты в Барселоне.

«Должен сказать, что я был очень рад началу тестов, возможности поработать за рулем новой машины – просто чуть больше понять, как она работает, получить первые ощущения из кокпита, с трассы.

И все прошло хорошо, начало тестов вышло обнадеживающим. Я сразу почувствовал себя комфортно за рулем болида, отзывчивость машины была такой, как мне и хотелось. Понятно, что нам еще над многим нужно поработать, но начало вышло приятным.

Что до аварии в последний день, то утром я, к сожалению, заблокировал колеса в одном из эпизодов и повредил машину. Но тесты как раз и нужны для того, чтобы в том числе определить предельные возможности болида. И за три дня тестов мы в любом случае собрали большое количество полезных данных», – рассказал Гасли.

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