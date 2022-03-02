Технический директор «Макларена»: «Приято слышать похвалу от «Мерседеса», но не стоит делать выводы на основе тестов»

Технический директор заявил, что команде было приятно слышать похвалы со стороны «Мерседеса» – в частности, Джордж Расселл по итогам тестов назвал «Макларен» одним из фаворитов.

При этом Ки не стал придавать значения результатом тестов.

«Приятно слышать такое от людей из «Мерседеса», правда. Но мне правда не кажется, что стоит пытаться делать какие-то выводы на основе тестов. Потому что на тестах команды в первую очередь были заняты проведением самых разнообразных проверок.

Сейчас машины почти не отличаются от базовой конфигурации, а динамика развития болидов в этом сезоне будет очень высокой. Так что не вызывает сомнений тот факт, что мы увидим изменения в конструкции машин и на вторых тестах, и на первом Гран-при.

Для нас в первую очередь было важно продуктивно провести тесты. Мы протестировали большое количество деталей, программ, получили необходимые данные. Но определить расстановку сил в пелотоне сейчас чрезвычайно трудно. И мы, честно говоря, даже не обращали на это внимания. Сейчас все были заняты собой, а не оценивали работу других команд», – рассказал Ки.

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