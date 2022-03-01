Экс-гонщик «Ф-1» Йоханссон: «Нужно вернуть предупреждения и черный флаг. Сейчас штрафы раздают случайным образом»

призвал упростить правила в «Формуле-1».

«Раньше система была довольно простой. Если пилот совершал маневр на грани, его предупреждали, показывая черно-белый флаг. Это означало следующее: сделаешь это еще раз – получишь черный флаг, и все. Гонка для тебя закончится.

Теперь ты получаешь пятисекундный штраф за то, что проехал по поребрику, потом делаешь что-то еще, и тебя штрафуют потерей двух позиций на следующую гонку. Пока штраф не выписан, никто не знает, какие наказания соответствуют нарушениям. В большинстве случае штрафы, похоже, раздают случайным образом. И причем тут следующий Гран-при? Мы гоняемся сегодня.

С моей точки зрения, система с предупреждением и черным флагом – простой способ держать гонку под контролем. Болельщикам это тоже поможет: по ТВ-картинке они смогут видеть, что произошло. Необходимость в штрафах, которые выписывают случайным образом, отпадет. Сейчас пилоту дают пять секунд, потом десять, потом потерю двух позиций. Никакой последовательности нет. Это раздражает гонщиков и, разумеется, фанатов. Никто не понимает, что можно делать, а что нельзя», – утверждает бывший пилот «Ф-1».

Пилотов «Ф-1» больше нельзя снять с гонки – за любые нарушения. «Горячую дисквалификацию» отменили из-за прогресса в правосудии

Мы остались почти без всех международных соревнований. Очень длинный – и растущий – список

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