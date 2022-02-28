Кристиан Хорнер: «У «Ред Булл» и «Хонды» есть месяц, чтобы доработать последнее обновление двигателя»

Руководитель «Ред Булл» рассказал, что инженеры «Хонды» помогают команде дорабатывать двигатель до момента омологации, который наступит на старте сезона-2022.

официально покинула «Формулу-1» и более не является поставщиком двигателей «Ред Булл», но в определенной форме будет продолжать сотрудничество и в дальнейшем.

После омологации двигателя конструкция силовой установки не будет существенно меняться до 2026 года, когда должна перейти на новый моторный регламент.

В «Ред Булл» будут самостоятельно заниматься производством и обслуживанием моторов в ближайшие годы, для чего было сформировано собственное моторное подразделение.

«Мы построили совершенно новый двигатель. И у нас есть еще месяц, чтобы доработать последнее обновление. Так что сотрудники «Хонды» трудятся на пределе возможностей, поскольку после омологации мы уже не сможем дорабатывать двигатель.

Тем не менее, работы впереди еще много. Поскольку систему ERS можно будет дорабатывать до сентября. И мы точно не упустим возможности улучшить ее, если найдем какое-то интересное решение.

Теперь мы отдельно оплачиваем «Хонде» разработку определенных узлов. Например, той же системы ERS. И мы очень благодарны «Хонде» за то, что они помогают нам, пока «Ред Булл» превращается в самостоятельного производителя», – рассказал Хорнер.

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