Кристиан Хорнер: «Прогресс в работе с болидами позволит командам стать быстрее на 1,5 – 2 секунды»

Руководитель «Ред Булл» считает, что по ходу сезона-2022 команды будут значительно улучшать свои болиды и в результате становиться все быстрее и быстрее.

«Прогресс будет очень большим. В условиях нового регламента мы каждую неделю находим способы улучшения работы болида. Думаю, в итоге прогресс позволит командам стать быстрее на 1,5 – 2 секунды. На некоторых трассах мы будем почти не уступать прошлогодним временам поула.

На тестах мы столкнулись с неполадками в работе коробки передач. Но ничего серьезного не случилось. Ведь тесты в основном нужны как раз для того, чтобы разобраться в работе болида. Мы собрали большое количество данных и проехали много кругов. Так что первые тесты прошли позитивно. Мы также узнали о том, как работают новые шины и как на машинах работает граунд-эффект», – рассказал Хорнер.

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