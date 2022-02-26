Ландо Норрис: «У «Макларена» не все замечательно. Ожидаем лидерство «Мерседеса» и «Ред Булл»

рассказал, что тесты в Барселоне не были идеальными для .

Ранее пилот Джордж Расселл похвалил соперников, однако Норрис не стал заранее записывать свою команду в фавориты.

Джордж Расселл: «Феррари» и «Макларен» выглядят очень сильно, «Мерседес» пока позади»

«Неплохой старт. Джордж возглавил протокол: если он считает нас сильными, то мы будем считать быстрым его. Но если выделять команды, которые мы ожидаем увидеть в лидерах, ими окажутся «Мерседес» и, пожалуй, – тогда, когда это будет иметь значение.

Так что нет, я не думаю, что у нас все замечательно. Ситуация хорошая, болид сразу же работал здорово. Конечно, всегда случаются неожиданные трудности, но начало хорошее. Тем не менее, сложностей еще много, не все идеально. Может, со стороны кажется, будто все прекрасно. Мы ожидали, что возникнут проблемы, и пытаемся их сгладить», – заявил Норрис.

Сводная таблица тестов «Формулы-1» в Барселоне: Хэмилтон показал лучшее время, Ферстаппен – 6-й, Мазепин – 14-й

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