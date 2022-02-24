Джордж Расселл: «Феррари» и «Макларен» выглядят очень сильно, «Мерседес» пока позади»

считает, что и пока на шаг впереди .

Пилот немецкой команды показал четвертое время во второй день предсезонных тестов «Формулы-1», его напарник стал последним, а упомянутые Расселлом коллективы стали быстрейшими во всех четырех сессиях.

«Некоторые команды кажутся довольно быстрыми – особенно красная и оранжевая команды выглядят очень сильно. Похоже, у них все под контролем. Они очень здорово смотрятся с пустыми и полными баками, хорошо работают с шинами.

Кто знает? Все понимают, что команды работают по разным программам. Но из средних значений по отрезкам мы точно знаем, что пока находимся позади. Чемпионат не выигрывается за два дня зимних тестов в Барселоне, однако эти два дня, безусловно, получились интригующими», – заключил британец.

Тесты. Барселона. 2-й день. Леклер – 1-й, Гасли – 2-й, Риккардо – 3-й, Мазепин – 8-й, Хэмилтон – 16-й

Тесты. Барселона. 1-й день. Норрис показал лучшее время, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й, Мазепин – 15-й

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