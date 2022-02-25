Карлос Сайнс о возможной расстановке сил: «Пока даже близко не подошли к предельным скоростям болидов»

Пилот рассказал, как для команды проходят первые предсезонные тесты «Формулы-1», а также заявил, что в данный момент не имеет смысла гадать об истинной скорости команд.

«С точки зрения надежности техники тесты начались хорошо. Мы смогли провести полтора дня фактически без единой проблемы, это обнадеживает. Именно ради этого мы работаем в Барселоне.

К сожалению, эти тесты не так интересны и волнительны для вас, журналистов, потому что мы пока даже близко не подошли к предельным скоростным возможностям болидов. Но мы наматываем круге и у нас неплохо получается.

Не сказал бы, что в плане ощущений за рулем болида тесты начали потрясающе. Скорее все просто нормально. Я бы назвал такой старт нормальным, потому что у нас не возникает проблем, мы выполняем план на тесты.

Как я уже сказал, я не знаю, хорошо у нас идут дела или плохо, потому что с новыми машинами твой темп может варьироваться на 3-4 секунды на круге просто за счет полных или пустых баков. И где же я нахожусь в этом 3-4 секундном окне? И где находятся остальные? Так что это просто невозможно предсказать. Так что когда вы видите преимущество в 0,2 секунды или отставание в 0,4 секунды, например, это вообще ни о чем не говорит», – рассказал Сайнс.

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