Заявление «Ф-1»: серия следит за ситуацией на Украине и не комментирует проведение Гран-при России-2022

выпустила заявление в связи с ситуацией на Украине.

Серия объявила, что решение о проведении Гран-при России-2022 еще не принято.

«Ф-1», как и многие другие, внимательно следит за быстро развивающейся ситуацией. В данный момент мы не комментируем проведение гонки, которая намечена на сентябрь. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией», – говорится в заявлении «Ф-1».

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о начале военных действий на фоне обострения конфликта из-за признания Россией ЛНР и ДНР.

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