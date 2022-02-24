Джо Сейвард о ситуации на Украине: «Карьера Мазепина может пойти прахом, Гран-при России под угрозой»

Журналист Джо Сейвард оценил будущее Никиты Мазепина, и Гран-при России.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о начале военных действий на фоне обострения конфликта из-за признания Россией ЛНР и ДНР.

«Влияние вторжения на «Ф-1» в краткосрочной перспективе во многом зависит от санкций со стороны Запада. Если американским компаниям (американская «Либерти Медиа» владеет «Формулой-1» – Sports.ru) запретят делать бизнес с фирмами из России (или фирмами, связанными с Путиным и его свитой), то Гран-при России могут отменить. Скучать по нему не будем. «Ф-1» может никогда не приехать в Санкт-Петербург, как было запланировано на 2023 год.

У «Хааса» могут возникнуть проблемы, так как значительная часть финансирования приходит от российской компании «Уралкалий». Кроме этого, в случае ограничений на передвижение российских граждан карьера Никиты Мазепина в «Ф-1» может быстро пойти прахом. Конфликт, безусловно, стал нежелательным развитием событий для «Хааса» как американской команды, и, разумеется, ливрея в цветах флага России – это не очень здорово. Тем не менее, если [Дмитрий] Мазепин (владелец «Уралкалия» – Sports.ru) уйдет, появится кто-то еще, и деньги, вероятно, найдутся. «Ф-1» сейчас на подъеме.

Жаль, если все это произойдет. Но если российский лидер считает, что так лучше для страны, то она должна столкнуться с последствиями его действий», – написал Сейвард.

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