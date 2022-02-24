Масса некоторых болидов «Ф-1» на 10 кг превышает минимальное значение, проблемы есть и у «Мерседеса» (AMuS)

Команды «Формулы-1» испытывают сложности со снижением массы машин 2022 года.

Об этом сообщает издание Auto Motor und Sport. В 2022 году минимальная масса болидов повысилась на 43 килограмма – до 795 килограммов. Тем не менее, сейчас данный показатель вырос еще больше. Это связано с ужесточением требований к безопасности и переходом на 18-дюймовые диски.

Утверждается, что даже топ-коллективы вроде «Мерседеса» признают трудности со снижением массы. Вес некоторых болидов более чем на 10 килограммов превышает минимальное значение, сообщают в немецкой команде.

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