Ландо Норрис: «Я не хотел оказаться быстрейшим на тестах, лучше уж быть последним»

Гонщик прокомментировал лучшее время на тестах «Формулы-1».

«Я не хотел оказаться первым, лучше уж быть последним. Ожидания очень высоки. Думаю, мы просто работали по немного другому плану в сравнении с остальными командами. Посмотрим в ближайшие дни – наверное, другие пилоты проедут гораздо быстрее, чем я», – сказал Норрис.

Сегодня в Барселоне состоится второй день предсезонных тестов.

Тесты. Барселона. 1-й день. Норрис показал лучшее время, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й, Мазепин – 15-й

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