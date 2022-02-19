Босс «Альпин»: «Раньше приоритетом была надежность мотора, теперь – мощность»

Исполнительный директор Лоран Росси рассказал о подготовке мотора «Рено» на сезон-2022.

«Обычно развивают либо надежность, либо мощность – трудно заниматься и тем, и другим. Когда мы создавали мотор [2022 года], испытывали некоторые проблемы с надежностью. Это был наш выбор. Я сказал команде: нужно раздвигать границы, меня не волнует [надежность]. Я бы предпочел получить двигатель с максимальной мощностью, чем надежный мотор без скорости.

Раньше упор делался на надежность, теперь мы идем в противоположном направлении. Хорошая новость в том, что у нас за плечами тысячи километров [тестовых испытаний] мотора за последние недели», – отметил исполнительный директор «Альпин».

К новому сезону команда существенно изменила силовую установку:

«Мы полностью перестроили двигатель, это совершенно новая концепция. Самое главное, турбина и компрессор разнесены, но это не единственная особенность, делающая мотор более компактным. Двигатель стал легче, он работает в более широком окне температур и давлений. Для нас это переломный момент. Надеюсь, силовая установка позволит нам догнать оппонентов и сократить отставание от топ-команд».

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Команды каждый год платят за участие в «Ф-1» – от $550 тысяч. «Хаас» Мазепина – меньше всех, а с «Мерса» – $4,6 млн

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