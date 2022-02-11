Технический директор «Астон Мартин»: «В перспективе мы рассматриваем возможность стать поставщиком двигателей в «Ф-1»

Технический директор признал, что компания может задуматься о том, чтобы в будущем стать полностью заводской командой и выступать в «Формуле-1» также в качестве поставщика двигателей.

В данный момент «Астон Мартин» в рамках технического партнерства закупает двигатели и коробки передач у «Мерседеса». Однако в 2026 году «Формулу-1» ждет переход на новый моторный регламент.

«Учитывая прогресс «Астон Мартин» и наши амбиции, то в долгосрочной перспективе мы определенно рассматриваем возможность стать поставщиком двигателей. В 2026 году должна будет перейти на новый моторный регламент, и я думаю, что нам, как команде, было бы определенно интересно участвовать в этом (как поставщик моторов).

Теперь нашим спонсором является компания Aramco и я думаю, что этот вопрос нужно будет обсудить. Посмотрим, что случится в ближайшие годы. Уверен, мы детально изучим ситуацию и выясним, принесет ли такой проект выгоду «Астон Мартин» и будет ли шагом в верном направлении», – рассказал Грин.

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