G-Drive Racing выиграла Кубок Pro-Am по итогам сезона Европейской серии Ле-Ман

Российская команда G-Drive Racing, выступающая в международных гонках на выносливость при поддержке «Газпром нефти», добилась очередного успеха, став сильнейшей в Кубке Pro-Am после финального этапа Европейской серии Ле-Ман в Португалии.

В Портимане завершился сезон Европейской серии Ле-Ман. На финише заключительной гонки экипаж G-Drive Racing на прототипе Aurus 01 под № 25 занял второе место в Кубка Pro-Am (для экипажей с пилотами бронзовой категории составе), что гарантировало российской команде итоговую победу в этом зачете.

Все шесть этапов нынешнего сезона экипаж № 25 завершал в тройке призеров. Джон Фальб и Руи Андраде, напарниками которых по ходу чемпионата выступали Роберто Мери, Густаво Менезес и Пьетро Фиттипальди, набрали совместными усилиями 122 очка, на 16 баллов опередив ближайших соперников.

Экипаж № 26 в составе Романа Русинова, Ника де Вриса и Франко Колапинто ярко провел финальную гонку. Менее чем за 20 минут до окончания четырехчасового марафона Aurus 01 красиво вырвался на первую позицию, но после финальной дозаправки вернулся на трассу на пятой позиции, на которой и финишировал. В итоговом положении чемпионата ELMS экипаж № 26 занял четвертую позицию, всего половину очка уступив третьей позиции.

Роман Русинов прокомментировал итоги сезона:

«Команда G-Drive Racing выигрывает чемпионские титулы седьмой год подряд. Этот сезон можно считать успешным – мы начали его с победы в Азиатской серии Ле-Ман, а завершаем триумфом в новом зачете LMP2 Pro-Am. Очередной успех стал возможным благодаря упорной работе всей команды на протяжении всего года. И, конечно, спасибо нашим преданным болельщикам за поддержку!»

«Команда G-Drive Racing покорила еще одну вершину – сегодня мы стали чемпионами Европы в классе Pro-Am! Поздравляю всю нашу большую команду – пилотов, инженеров, механиков – всех, кто упорно работал весь год и привел нас к этой победе! Так держать: где G-Drive, там победа! На меньшее мы никогда не согласимся!» – заявил директор по региональным продажам «Газпром нефти», руководитель проекта G-Drive Racing Александр Крылов.

За всеми последними новостями G-Drive Racing следите на ее страницах в социальных сетях: в инстаграме, ВКонтакте и в фейбуке. Кроме того, поддержать российскую команду можно на страницах G-Drive Team в инстаграме и TikTok.