«Хаас» объявил о контрактах с Мазепиным и Шумахером на 2022 год

подтвердил, что сохранит состав пилотов в 2022 году.

За американскую команду продолжат выступать и . В 2021 году два новичка «Формулы-1» пока не набрали ни одного очка. Немецкий гонщик располагается на 19-м месте в чемпионате, его коллега из России – на 21-м.

Честнейший Мазепин из «Ф-1»: правда о провале старта сезона, чем помогал отец (не только деньгами) и главные гоночные слабости

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