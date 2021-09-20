«Хаас» объявил о контрактах с Мазепиным и Шумахером на 2022 год

Теги Формула-1 Хаас Мик Шумахер Никита Мазепин Авто

«Хаас» подтвердил, что сохранит состав пилотов в 2022 году.

За американскую команду продолжат выступать Никита Мазепин и Мик Шумахер. В 2021 году два новичка «Формулы-1» пока не набрали ни одного очка. Немецкий гонщик располагается на 19-м месте в чемпионате, его коллега из России – на 21-м.

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