Райкконен объявил о завершении карьеры в «Формуле-1» по окончании сезона

Пилот «Альфа Ромео» объявил о завершении карьеры и что сезон-2021 станет для него последним в «Формуле-1».

Как сообщалось ранее, предполагается, что в его заменит Валттери Боттас.

Райкконен стал чемпионом «Формулы-1» в 2007 году, на данный момент у него на счету победа в 21 гонке, 18 поулов и в общей сложности 103 попадания на подиум.

«Вот и все. Это будет мой последний сезон в «Формуле-1». Это решение я принял еще по ходу зимнего перерыва. Оно далось мне нелегко, но я решил, что по окончании этого сезона мне пришла пора попробовать что-то новое.

И хотя сезон еще идет, я хотел бы поблагодарить мою семью, все мои гоночные команды и людей, причастных к моей карьере, и в особенности болельщиков, которые всегда меня поддерживали.

Да, для меня заканчивается, но я считаю, что в жизни есть гораздо больше интересных вещей, которые мне бы хотелось попробовать. Так что еще увидимся. Искренне ваш, Кими», – написал Райкконен в инстаграме.

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