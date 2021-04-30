Гран-при России будет проходить в Санкт-Петербурге с 2023 года

Российский этап Гран-при «Формулы-1» будет проходить в Санкт-Петербурге на трассе «Игора Драйв» с 2023 года. Об этом сообщил руководитель «Ф-1» .

«Я рад подтвердить, что Гран-при России Формулы-1 с 2023 года будет проходить на «Игора Драйв». Это стало итогом интенсивной работы с нашими российскими партнерами и детального изучения этой восхитительной трассы.

Я впечатлен Санкт-Петербургом и уверен, что на «Игора Драйв» станет поразительным событием», – приводит слова Доменикали пресс-служба «Игора Драйв».

Отмечается, что в 2020 году автодром повысил свою категорию до Grade 1, это позволяет проводить автоспортивные соревнования любого уровня, в том числе «Формулу-1».

Российский этап Гран-при проводится с 2014 года на «Сочи Автодроме».