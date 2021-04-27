Босс «Хааса» Штайнер: «Мазепин кажется недружелюбным, но такой у него характер»

Руководитель дал интервью изданию Auto Motor und Sport, в котором рассказал о характере пилотов команды Никиты Мазепина и .

– Не всегда есть ощущение, что понимает пределы машины.

– Для молодых гонщиков это нормально. Если бы он сражался ближе к очковой зоне, давление было бы гораздо больше. Мы всегда говорили, что хотим видеть прогресс пилотов, чтобы они были готовы к следующему сезону.

– Приходится ли вмешиваться в ситуацию?

– Думаю, он все понимает. Гонщик должен всегда действовать на грани возможностей болида. Но как ты поймешь, где предел, если знаешь этого? Я всегда говорил молодежи, что к десятой гонке они осознают, как мало знали на первом Гран-при. Конечно, Никита хочет проявить себя и порой ему не хватает терпения. И случается такое.

– Некоторые сообщения Мазепина по радио звучат не очень уважительно.

– Да, порой он кажется не особо дружелюбным. Но Никита просто очень прямой человек, такой у него характер. Он не собирается кого-то обидеть. У него хорошие отношения с гоночным инженером, не вижу никакой проблемы.

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– Если он продолжит разбивать детали, как быстро это скажется на бюджете команды?

– Аварии – это всегда расходы. Но мы должны учитывать, что инциденты случаются. У нас нет фиксированной суммы, заложенной на аварии, и ущерб не всегда можно оценить в деньгах. Порой на болиде стоят старые детали, срок службы которых в любом случае подходит к концу.

– Шумахер, похоже, сильно отличается от своего напарника. Приходится ли вам как боссу находить к гонщикам разный подход?

– Безусловно. Они разные по характеру, и это нормально. Нам нужны не марионетки, а настоящие личности. И я способен хорошо с этим справиться. Пилоты отличаются, но нет правильного или неправильного подхода. Не могу сказать, что один из них нравится мне больше, чем другой.

Мик тоже может быть требовательным, если нужно. Но он всегда корректен и вежлив. Мик знает, чего хочет. Никита в этом смысле немного другой. Гонщики росли в разной среде, но это не означает, что Никита некорректен – просто в команде два пилота с разным характером.

– Часто ли с вами общается отец Никиты Мазепина?

– Нет, не особо. Конечно, мы уважаем тот факт, что он – наш главный спонсор. У меня с ним хорошие отношения. Он уверен в команде и в нашей работе, и, конечно, мы его информируем.

– Беспокоят ли вас разговоры о России? (Мазепин не может выступать под флагом страны в «Ф-1» – Sports.ru)

– Вовсе нет. Конечно, в начале сезона об этом много говорили. Но мы живем в глобальном мире. В какой-то момент люди поймут, что мы в «Формуле-1» не имеем никакого отношения к биатлонистам, попавшимся на допинге. Все понимают, что это просто политика.

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