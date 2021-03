Хэмилтон о борьбе «Ф-1» с расизмом: «В 2020-м было много слоганов, сейчас нужны действия»

Пилот рассказал о встрече гонщиков с руководителем «Формулы-1» , которая состоялась перед тестами в Бахрейне.

Участники чемпионата, в частности, обсудили дальнейшую борьбу против расизма и неравенства. Соответствующие акции проводились перед каждой гонкой сезона-2020.

«Стефано уделил нам время и был открытым к обсуждению того, как всем вместе улучшить «Ф-1». Не сказать, что у нас был длительный разговор об этом [акциях перед Гран-при]. Нам объяснили планы, и мы сможем вернуться к обсуждению. Есть изменения, и, как мне кажется, позитивные.

В прошлом году было много слоганов и, конечно, [инициатива] We Race As One, но в этом сезоне нужны действия. Это то, о чем мы говорили. Мы продолжаем призывать к многообразию и инклюзивности и должны стремиться к действиям. Думаю, мы все согласны с этой целью», – сообщил семикратный чемпион «Формулы-1».

