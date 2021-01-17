Команда «КАМАЗ-мастер» заняла весь подиум Дакара-2021 на шинах Goodyear

Команда «КАМАЗ-мастер» в очередной раз завоевала победу в Дакаре – сложнейшем ралли в мире. Вместе с Goodyear, официальным поставщиком шин, экипажи побили несколько рекордов и стали победителем в 18-й раз, заняв все три призовых места.

Дмитрий Сотников завоевал первое золото с момента дебюта в гоночной дисциплине в 2014 году. Вместе со штурманом Русланом Ахмадеевым и механиком Ильгизом Ахметзияновым экипаж № 507 вышел на лидирующую позицию еще на первом спецучастке и не терял ее до конца, завоевав победу на 5 этапах Дакар-2021 из 12 возможных.

Экипаж №501 во главе с Антоном Шибаловым занял второе место с отставанием на 41 минуту 38 секунд. Ветеран «Дакара» и экипаж № 509 были удостоены бронзы с отставанием от лидера гонки в грузовом зачете на 1 час 16 минут 35 секунд.

«Помимо самых передовых технологий, используемых в наших грузовиках, есть еще один важный аспект, поддерживающий экипажи на пути к победе, – надежные шины. Скорость имеет огромное значение, однако прочность и долговечность шин играют решающую роль в том, чтобы оставить соперников позади.

С Goodyear, нашим проверенным партнером, «КАМАЗ-мастер» может, невзирая на любые, даже самые непредвиденные препятствия на пути, рассчитывать на невероятную выносливость и превосходные сцепные свойства шин Goodyear OFFROAD ORD, которые жизненно необходимы для победы», – сказал, руководитель команды .

Goodyear также эксклюзивный шинный партнер чемпионата FIA по гонкам на грузовиках. Для гарантии соответствия своей продукции компания проверяет потребительские линейки шин в самых экстремальных условиях. Основной критерий тестирования – выносливость и долговечность каркаса шины, разработанного по особой технологии. Она способствует повышению ресурса по пробегу и увеличению срока службы шин, что особенно важно для построения системы устойчивого и экологичного транспорта.