Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Макларен» представил специальную ливрею в честь Алонсо

    Теги Макларен Фернандо Алонсо Гран-при Абу-Даби Формула-1 Авто

    К Гран-при Абу-Даби «Макларен» подготовил специальную ливрею болида MCL33 в честь последней гонки Фернандо Алонсо в «Формуле-1».

    Помимо оранжевого тона, свойственного машине этого года, в ливрее также появились голубой, красный, желтый и синий цвета, которые традиционны для шлема двукратного чемпиона мира.

    По утверждению директора «Макларена» Зака Брауна, при подготовке этой расцветки команда работала вместе с Фернандо, а затем согласовала и утвердила изменения с руководством ФИА и «Формулы-1».

    Акция носит разовый характер.

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться