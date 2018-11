«Макларен» представил специальную ливрею в честь Алонсо

К Гран-при Абу-Даби «Макларен» подготовил специальную ливрею болида MCL33 в честь последней гонки в «Формуле-1».

Помимо оранжевого тона, свойственного машине этого года, в ливрее также появились голубой, красный, желтый и синий цвета, которые традиционны для шлема двукратного чемпиона мира.

По утверждению директора Зака Брауна, при подготовке этой расцветки команда работала вместе с Фернандо, а затем согласовала и утвердила изменения с руководством ФИА и «Формулы-1».

Акция носит разовый характер.

Introducing our special livery for @alo_oficial’s final @F1 race at the #AbuDhabiGP. #GraciasFernando



See more 👀➡️ https://t.co/yAB13QvioV pic.twitter.com/XQMqbzyn05