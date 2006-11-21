«Макларен» представил специальную ливрею в честь Алонсо

К Гран-при Абу-Даби «Макларен» подготовил специальную ливрею болида MCL33 в честь последней гонки Фернандо Алонсо в «Формуле-1».
Помимо оранжевого тона, свойственного машине этого года, в ливрее также появились голубой, красный, желтый и синий цвета, которые традиционны для шлема двукратного чемпиона мира.
По утверждению директора «Макларена» Зака Брауна, при подготовке этой расцветки команда работала вместе с Фернандо, а затем согласовала и утвердила изменения с руководством ФИА и «Формулы-1».
Акция носит разовый характер.
Introducing our special livery for @alo_oficial’s final @F1 race at the #AbuDhabiGP. #GraciasFernando— McLaren (@McLarenF1) November 21, 2018
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