Нико Хюлькенберг: «У «Заубера» правда есть шанс занять 5-е место в Кубке конструкторов»

Хюлькенберг рассказал о целях на вторую половину сезона.

Пилот «Заубера» Нико Хюлькенберг отметил, что не ждет новых попаданий на подиум в ближайшем будущем, но отметил, что на Гран-при Бельгии рассчитывает побороться за очки.

В то же время в качестве глобальной цели для «Заубера » Хюлькенберг назвал финиш на 5-м месте в Кубке конструкторов.

«Я не жду повторений таких гонок, как на «Сильверстоуне» – повторить такое будет непросто, да и вряд ли нам удастся сделать это в скором времени. Но зато битва в середине пелотона вполне активна и реальна.

Борьба действительно очень плотная, и разрыв между 10-м местом и последним порой может быть минимальным. При этом мы достаточно хорошо работаем с шинами на дистанции гонки – надеюсь, мы сможем использовать это и заработать очки.

Что до борьбы в Кубке конструкторов, то я думаю, что многие команды могут претендовать на пятое место. Да, расстановка сил всегда будет немного меняться в зависимости от характеристик трассы, но мне кажется, что «Заубер» действительно участвует в этой борьбе и что у нас и правда есть шанс на пятое место. Позади половина сезона, а борьба будет идти до самого конца», – рассказал Хюлькенберг.

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