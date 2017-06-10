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    Телеведущий Ричард Хаммонд попал в крупную аварию, но избежал серьезных травм

    Теги происшествия Top Gear

    Телеведущий Ричард Хаммонд, известный по работе в программе Top Gear, попал в крупную аварию во время заезда по подъему на холм в Швейцарии. 47-летний англичанин участвовал в соревнованиях в рамках съемки очередного эпизода программы The Grand Tour, но во время заезда его автомобиль Rimac Concept One перевернулся и загорелся. 

    Телеведущего доставили в местную больницу, однако, по заявлению коллеги, Джереми Кларксона, Хаммонду удалось избежать серьезных травм. 

    Это не первое происшествие в карьере Хаммонда. 11 лет назад он попал в другую серьезную аварию во время съемок Top Gear и две недели провел в коме.

    Фото: twitter.com/thegrandtour

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