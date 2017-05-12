На болиде Алонсо сгорел мотор в первой практике перед Гран-при Испании

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо досрочно завершил первую практику перед Гран-при Испании.

Это произошло уже на его первом круге на трассе «Барселона-Каталония».

После того как сломался и загорелся двигатель «Хонда», Алонсо потерял контроль над болидом и в результате оказался на обочине.