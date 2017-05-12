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    На болиде Алонсо сгорел мотор в первой практике перед Гран-при Испании

    Теги Гран-при Испании Макларен Фернандо Алонсо Хонда Формула-1

    Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо досрочно завершил первую практику перед Гран-при Испании.

    Это произошло уже на его первом круге на трассе «Барселона-Каталония».

    После того как сломался и загорелся двигатель «Хонда», Алонсо потерял контроль над болидом и в результате оказался на обочине.

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