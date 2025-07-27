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Макс Ферстаппен: «Реалистично оценивая ситуацию могу сказать, что на самом деле борьбы за третье место не было»

Ферстаппен не претендовал на подиум в Спа.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при Бельгии, отметив, что с учетом выбранных настроек болида и условий, в которых прошла гонка, на самом деле у него не было шансов опередить Шарля Леклера в борьбе за место на подиуме.

«На промежуточных шинах мы были немного быстрее, что вполне естественно, учитывая выбранные настройки болида. Только вот обгонять было очень трудно. В какой-то момент я начал сильно приближаться к Шарлю в «О’Руж», но находясь прямо позади соперника твоя машина сильно теряет в прижимной силе. Поведение машины становится очень нестабильным и ее трудно удержать на трассе.

Потом мы перешли на слики, и тогда, если честно, у меня создавалось ощущение, что Шарль с каждым кругом начал постепенно от меня уезжать. Но потом он допустил одну ошибку, из-за чего потерял где-то 1,5 секунды. Вот почему со стороны казалось, будто я вернулся в борьбу, но реалистично оценивая ситуацию я могу сказать, что этой борьбы на самом деле не было.

Конечно, я всегда стараюсь вести борьбу, но сегодня это не было возможным. Частично из-за выбранных настроек и конфигурации заднего антикрыла. И досадно, что мы так и не смогли погоняться в дождь. Хотя на самом деле нашей главной проблемой в гонке был износ шин. Мы просто были недостаточно хороши в этом», – рассказал Ферстаппен.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
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