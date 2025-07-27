Карлос Сайнс об откладывании старта в Бельгии: «Лучше остаться в безопасности, чем попасть в инцидент и пожалеть об этом»

Сайнс высказался о задержке старта гонки в Спа.

Пилот «Уильямса » (18-й) согласен с решением гоночной дирекции отложить старт Гран-при Бельгии из-за дождя и плохой видимости.

«На обычной трассе, думаю, мы бы стартовали на 5-10 минут раньше. Но на «Спа-Франкоршам» – с учетом истории этого трека – лучше остаться в безопасности, чем попасть в инцидент и пожалеть об этом.

Вы, ребята, посмотрели полную гонку, так что не думаю, что решение о переносе старта было неправильным. Оно было связано с безопасностью.

Мое почтение гоночному директору [Рую Маркешу]: после аварий в Сильверстоуне он сказал нам, что здесь [в Спа] будет руководствоваться безопасностью пилотов – и именно так он и поступил», – отметил Сайнс .

Негодуете, почему «Ф-1» больше не гоняет в сильный дождь? Объясняем

