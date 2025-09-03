Трехкратная олимпийская чемпионка Томас пропустит чемпионат мира из-за травмы ахилла
Олимпийская чемпионка Габби Томас пропустит ЧМ по легкой атлетике из-за травмы.
С мая американка испытывает проблемы с ахиллесовым сухожилием.
«Я понимаю, что некоторым любителям легкой атлетики будет неприятно услышать эту новость, но я наконец-то осознала, что быть человеком и заботиться о себе — это нормально.
Спортсменам всегда хочется продолжать работать, но иногда травму просто невозможно игнорировать. Иногда все зависит от терпения и принятия правильного решения на долгосрочную перспективу.
Всего наилучшего моим товарищам по сборной США, которые будут бороться за медали в Токио», — прокомментировала Томас.
Габби Томас 28 лет, она является олимпийской чемпионкой Парижа-2024 на 200 м и в эстафетах 4×100 и 4×200 метров.
Чемпионат мира по легкой атлетике 2025 года пройдет 13-21 сентября в Токио.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: The Guardian
