Трехкратная олимпийская чемпионка Томас пропустит чемпионат мира из-за травмы ахилла

Олимпийская чемпионка Габби Томас пропустит ЧМ по легкой атлетике из-за травмы.

С мая американка испытывает проблемы с ахиллесовым сухожилием. 

«Я понимаю, что некоторым любителям легкой атлетики будет неприятно услышать эту новость, но я наконец-то осознала, что быть человеком и заботиться о себе — это нормально.

Спортсменам всегда хочется продолжать работать, но иногда травму просто невозможно игнорировать. Иногда все зависит от терпения и принятия правильного решения на долгосрочную перспективу.

Всего наилучшего моим товарищам по сборной США, которые будут бороться за медали в Токио», — прокомментировала Томас. 

Габби Томас 28 лет, она является олимпийской чемпионкой Парижа-2024 на 200 м и в эстафетах 4×100 и 4×200 метров. 

Чемпионат мира по легкой атлетике 2025 года пройдет 13-21 сентября в Токио. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: The Guardian
