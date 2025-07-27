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Ковентри об «Олимпиаде на стероидах»: «Для меня это безнравственно и аморально. Беспокоюсь за спортсменов, которые хотят участвовать в ней»

Глава МОК Кирсти Ковентри назвала Олимпиаду на стероидах аморальной.

«Когда я услышала об «Олимпиаде на стероидах», в которых будет разрешен допинг, я подумала, что это шутка. Для меня это так безнравственно и аморально. Я беспокоюсь за спортсменов, которые хотят участвовать в ней. Это противоречит всему, что я когда-либо знала, и всему, что я хотела бы продвигать, очень грустно видеть что-то подобное.

Я думаю, что всем нравится в Олимпийских играх то, как люди могут раздвинуть границы, которые никто никогда не думал, что возможно раздвинуть. Это то, что вы делаете на игровом поле, где вы знаете, что все тренировались, приносили жертвы одинаково. Это что-то особенное и очень уникальное. То, что нужно защищать», – сказала Ковентри в интервью L’Équipe.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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