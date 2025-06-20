Кочанова о Кубке России: «У нас сегодня были прыжки в воду. Погода отвратительная, я впервые за 6 лет прыгала в такой ужасной обстановке»

Мария Кочанова назвала ужасной обстановку на Кубке России из-за погоды.

Сегодня Кочанова победила в прыжках в высоту на соревнованиях в Жуковском. Она показала результат 1,86 метра.

«Сегодня погода отвратительная, я впервые за последние шесть лет прыгала в такой ужасной обстановке. Все сидят и ждут, когда все это закончится, потому что дождь не останавливается. Это какой-то ужас, у нас сегодня были прыжки в воду. Ты мокнешь, оттого становится еще холоднее. Вообще, в дождь прыгать очень травмоопасно и очень нерезультативно.

Нам никто не предложил перенести прыжки на другой день. Впрочем, такого не было и раньше на моей памяти, дождь никогда не был поводом для переноса. Я в дождь прыгала всего раза три-четыре за карьеру», – рассказала 23-летняя Кочанова.