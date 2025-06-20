  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  • Кочанова о Кубке России: «У нас сегодня были прыжки в воду. Погода отвратительная, я впервые за 6 лет прыгала в такой ужасной обстановке»
1

Кочанова о Кубке России: «У нас сегодня были прыжки в воду. Погода отвратительная, я впервые за 6 лет прыгала в такой ужасной обстановке»

Мария Кочанова назвала ужасной обстановку на Кубке России из-за погоды.

Сегодня Кочанова победила в прыжках в высоту на соревнованиях в Жуковском. Она показала результат 1,86 метра.

«Сегодня погода отвратительная, я впервые за последние шесть лет прыгала в такой ужасной обстановке. Все сидят и ждут, когда все это закончится, потому что дождь не останавливается. Это какой-то ужас, у нас сегодня были прыжки в воду. Ты мокнешь, оттого становится еще холоднее. Вообще, в дождь прыгать очень травмоопасно и очень нерезультативно.

Нам никто не предложил перенести прыжки на другой день. Впрочем, такого не было и раньше на моей памяти, дождь никогда не был поводом для переноса. Я в дождь прыгала всего раза три-четыре за карьеру», – рассказала 23-летняя Кочанова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
прыжки в высоту
logoсборная России жен
Мария Кочанова
Кубок России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Главные новости
«Бриллиантовая лига». Женщины выступят в прыжках в высоту, на 100 м с/б и 200 м, мужчины – в тройном прыжке и на 110 м с/б
26 минут назад
Призер чемпионата Европы француз Хаппио дисквалифицирован на 1,5 года за антидопинговое нарушение
32 минуты назад
Кубок России. Кочанова, Пронкин, Тангара, Караваева, Крылов одержали победы, Макаренко – 2-я
сегодня, 16:02
Шойгу о признании Санкт-Петербурга беговой столицей РФ: «У меня было ощущение, что никогда ни Петербург, ни Москва не получат это звание»
1сегодня, 13:44
Михаил Дегтярев: «Если МОК не восстановит статус ОКР, будем действовать через международные судебные инстанции, иски готовы»
49сегодня, 10:15
Дмитрий Чернышенко: «Возвращение России зависит от того, насколько новый президент МОК будет реализовывать ранее озвученные намерения»
14сегодня, 09:39
Мария Захарова: «Без российских атлетов мировой спорт осиротел, без их достижений – обеднел. Можно говорить о том, что он еще и деградировал»
77вчера, 14:14
Михаил Дегтярев: «В этом году запустим медиарейтинг спортивных федераций»
18вчера, 13:42
Михаил Дегтярев: «Спорт и телевидение рассматриваются обществом и властью как важнейший инструмент реализации государственной политики»
10вчера, 13:28
Михаил Дегтярев: «Для старой спортивной элиты отлично, когда мы не допущены. Можно списать собственную управленческую импотенцию на внешнюю конъюнктуру»
63вчера, 09:11
Ко всем новостям
Последние новости
Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»
39 июня, 13:58
Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»
39 июня, 13:05
Михаил Дегтярев: «Есть проблема поборов в детско-юношеских школах. Восстановление социальной справедливости потребует внесения изменений в законодательство»
89 июня, 11:47
РУСАДА поддержало инициативу о запрете вейпов
24 июня, 15:47
В Общественной палате России представили проект студенческих Игр БРИКС по шести видам спорта
42 июня, 15:04
Дегтярев о Российском спортивном фонде: «Сложный был законопроект с точки зрения согласования. Поправки утверждены, направлены в парламент»
526 мая, 13:51
Лев Лещенко: «Мы сейчас отрезаны от ярких международных событий, «витрина» спорта не работает. В культурной сфере то же самое происходит»
925 апреля, 19:02
Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун станет почетным членом МОК
20 марта, 14:57
«За последнее время появился оптимизм насчет тотального разбана нашего спорта». Почетный президент ОКР Жуков о санкциях
516 марта, 19:46
Депутат Свищев о снятии санкций с Дегтярева: «Это упростит общение с МОК и международными федерациями. Теперь у нас больше возможностей»
114 марта, 14:25