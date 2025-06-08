Мария Захарова: «Спорт без конкуренции – это не спорт. Мы видели, какую поддержку оказывали нашим спортсменам атлеты из других стран»

Мария Захарова считает, что турниры без конкуренции обесценивают суть спорта.

«Спорт без конкуренции – это не спорт. Все что угодно. Физическая культура – безусловно. Но спорт – достижение высоких результатов – не может быть без конкуренции.

Мало того, мы видели, какую поддержку оказывали нашим спортсменам атлеты из других стран – и дружественных стран, и с недружественными режимами.

Мы видели, как они жаждут того, чтобы их состязания вернулись в нормальное русло и показывали спортсменов именно как борцов за рекорды, как людей, которые тренируются не зря и участвуют не в шоу, а которые участвуют в настоящих честных состязаниях», – сказала официальный представитель МИД РФ Захарова .

Во многих видах спорта, в том числе в олимпийских, россияне допускаются до соревнований либо в нейтральном статусе, либо вообще не имеют возможности выступать.