Представитель МИД Захарова о выборах главы Федерации настольного тенниса: «Вопиющий случай, который войдет в историю спорта как пример позорной политизации»

Мария Захарова назвала выборы главы Федерации настольного тенниса позором.

«На днях в Катаре избирали Президента Международной федерации настольного тенниса.

Ситуация, в целом, была понятна. Представительница Швеции Петра Серлинг, которая сидит в кресле уже пятый год, очень не хотела уходить с поста президента. Ранее она запрещала участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях, поддерживала нелегитимные санкции против нашей страны, вела антироссийскую деятельность. В общем, занималась чем угодно, только не спортом.

Атлетам по всему миру и национальным федерациям это не нравилось, и на очередных выборах 27 мая они проголосовали за альтернативного кандидата — катарца Халила Аль-Моханнади. Он — видный представитель мирового спортивного движения, президент Азиатского союза настольного тенниса. Накануне выборов разработал программу глобального развития этого вида спорта.

На выборах в Дохе катарец получил 98 голосов, в то время как шведка Серлинг — 87.

Казалось бы, можно праздновать победу… Но тут выяснилось, что еще 17 голосов Серлинг получила… онлайн. Можно даже попытаться смириться с такой сомнительной процедурой дистанционного голосования, но дело в том, что, как признала сама Федерация, накануне выборов всего 16 делегаций зарегистрировались для голосования дистанционно. Откуда взялся еще один голос — непонятно.

Более того, как позже сообщила Федерация, удаленно вообще проголосовал 21 выборщик — в грубое нарушение процедуры. Итоговая разница между Серлинг и Аль-Моханнади вышла как раз в два голоса. То есть тот фантомный голосовавший, что отдал голос за Серлинг, нигде, кстати, судя по всему, не зарегистрированный, сорвал демократический выбор катарского кандидата.

После голосования, когда в зале собрания стало проявляться недоумение делегаций, некие «неустановленные лица» крайне удачно сорвали процедурное совещание, а Серлинг быстро объявила себя президентом и «поблагодарила за поддержку».

Еще раз. Шведка просто проиграла выборы, но накрутила себе голоса некими электронными бюллетенями, лишь бы остаться в кресле президента.

Этот вопиющий случай, конечно, войдет в историю спорта как еще один пример позорной политизации. Полвека назад именно пинг-понг стал мостом между странами с различными идеологиями и приоткрыл возможности для диалога между людьми, а в языках всего мира даже появилось словосочетание «пингпонговая дипломатия», — написала официальный представитель МИД РФ.