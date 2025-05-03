Олимпийская чемпионка Фемке Бол пожаловалась на сравнения с Микки Маусом: «Чувствовала, что меня высмеивают»
Олимпийская чемпионка Фемке Бол пожаловалась на сравнения с Микки Маусом.
Нидерландская бегунья взяла золото в смешанной эстафете 4x400 метров на Играх-2024 в Париже. После забега в сети завирусилось видео, где ее сравнивают с персонажем мультфильмов Disney из-за высокого голоса.
«Мне не понравилось. Я была очень рада тому, что быстро пробежала, и это казалось гораздо важнее. Отчасти чувствовала, что меня высмеивают.
Знаю, для людей это выглядит забавно, но это, в конце концов, совсем не комплимент. Я понимаю, что у меня высокий голос, особенно после забегов.
Однажды я пришла в столовую, и кто-то сказал мне: «Ты стала популярной, теперь у тебя наверняка много подписчиков». Но это не лучший способ прославиться. И я не могу ничего с этим поделать», – сказала 25-летняя Бол в интервью Open Kaart.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Algemeen Dagblad
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