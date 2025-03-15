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  • Призер Паралимпиады Маргиев: «Осетия всегда выплачивала за медали на Играх дополнительные 300 тысяч рублей, но сейчас нам сказали, чтобы мы не рассчитывали на них»
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Призер Паралимпиады Маргиев: «Осетия всегда выплачивала за медали на Играх дополнительные 300 тысяч рублей, но сейчас нам сказали, чтобы мы не рассчитывали на них»

Призер Паралимпиады Маргиев рассказал, сколько потратил на подготовку к Играм.

Маргиев специализируется в прыжках в высоту. На Паралимпийских играх в Париже он завоевал бронзу. 

— Непосредственно перед Паралимпийскими играми в Париже мы готовились в Новогорске три недели со сборной страны. Но до этого лагеря нам пришлось уехать из Осетии в другие регионы. Кто-то в Кисловодск, а я в Москву.

Невозможно бегать дома на каменных дорожках и метать копье или ядро на парковке возле машин, согласитесь? А во время подготовки в месте, где мы проводим тренировки, была православная выставка. «Манеж» (спортивный комплекс во Владикавказе) ежегодно закрывают на целый месяц из-за нее.

— Сколько потратили денег во время самоподготовки?

— В Москве я снимал квартиру. На это ушло более полумиллиона рублей. К счастью, мы с ребятами состоим на зарплате в сборной и можем позволить себе куда-то выехать.

Вообще, Паралимпийский комитет России очень сильно помогает. У нас за год бывает по три сбора, они дорогие. В сборной заработные платы бывают от 100 тысяч рублей и в зависимости от того, что ты выиграл, — сказал Маргиев. 

Спортсмен отметил, что не получил от своего региона призовые за выступление на соревнованиях.

«Прошло семь месяцев, а денег нет. Осетия всегда выплачивала за медали на Играх дополнительные 300 тысяч рублей, но сейчас нам сказали, чтобы мы не рассчитывали на них. Они каждый раз оформляют по новой документы.

Нас даже нигде не чествовали. Да, позвали на региональное телевидение, были подарки от меценатов. Махарбек Хадарцев (двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе) мне прислал открытку, а Артур Таймазов (олимпийский чемпион по вольной борьбе) костюм со своей эмблемой. Его я жене отдал, не буду носить. Вот такие подарки.

Мне повезло, что у меня был двойной зачет с Москвой, где мне вручили 1,7 млн рублей. И в Кремле принимали, я получил 3 млн. Но это все не из-за денег. Но я хотел заострить внимание на том, что в Северной Осетии большая проблема со спортом», — цитирует Маргиева «Чемпионат». 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
Георгий Маргиев
logoпаралимпийская сборная России
logoОлимпиада-2024
прыжки в высоту
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