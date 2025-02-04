Кочанова об Олимпиаде: «Мне очень многие писали, что, мол, жалко, что меня там нет. Сложно от этого полностью отстраниться»

Легкоатлетка Мария Кочанова рассказала, как отстранилась от мыслей про Олимпиаду.

– Ты сказала, что забила на Олимпиаду.

– Я, конечно, ее смотрела, всю. Забила скорее в своей голове. Мне очень многие писали, что, мол, жалко, что меня там нет, бла-бла-бла, в таком контексте. Сложно от этого полностью отстраниться, начинаешь думать: «Блин, а что было бы, если бы я была там? Смогла бы или нет?»

Но в момент, когда подобные мысли посетили меня впервые, я сразу сказала: «Стоп! Мне этого не надо». Я не там, я там не буду, это не мое, это не моя жизнь, меня там нет. Если я хочу жить и реализоваться здесь и сейчас, то мне надо быть здесь и сейчас. В такие моменты нужно просто заземлиться, напомнить себе, что ты здесь, а не там.

И там ты не будешь, а все, что произошло, уже произошло, и ты никак не можешь на это влиять, что-то с этим сделать, поэтому реализовываться нужно так, как ты можешь, здесь и сейчас.

– И ни слезинки не упало?

– Я плакала. Но не в тот момент, а после сезона. Накрыло сильно, я была эмоционально разбита и вымоталась на самом деле за те три месяца. Конечно, ты в любом случае тяжело это проживаешь, но главное – в нужный момент я смогла убрать все это в дальний ящик и не ассоциировать с собой, – сказала чемпионка России в прыжках в высоту.