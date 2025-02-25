«Будет поручение от президента России – готов хоть до пенсии». Дегтярев о том, как долго сможет руководить спортом

Михаил Дегтярев заявил, что при необходимости готов руководить спортом до пенсии.

Дегтярев занимает посты министра спорта и главы Олимпийского комитета России (ОКР). Ранее он был губернатором Хабаровского края.

– Про Хабаровск вы говорили, что максимальная планка – до 2031-го. Российским спортом готовы рулить всю политическую карьеру?

– Будет поручение от президента России – готов хоть до пенсии. Да и больше! Вон Виталию Георгиевичу – 90 лет (Виталию Смирнову, почетному президенту ОКР – Спортс’’), а он до сих пор на рабочем месте, – сказал Дегтярев в интервью Спортсу’’.

«Я солдат президента. Поручат – буду рулить спортом до пенсии». Интервью Михаила Дегтярева