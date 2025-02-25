Коу заявил, что ответил бы на звонок от Путина: «Разговаривать нужно со всеми. Естественно, я возьму трубку»

Себастьян Коу заявил, что ответил бы на звонок от Владимира Путина.

– Если вам позвонит Владимир Путин, вы возьмете трубку?

– Разговаривать нужно со всеми. Естественно, я отвечу. Как руководитель World Athletics я постоянно общаюсь с лидерами стран. И на самом деле, еще до допингового кризиса, примерно во время Олимпийских игр в Сочи, у нас были обсуждения с российской стороной, – сказал Коу в интервью Пирсу Моргану.

Глава World Athletics Коу – один из кандидатов на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК). Выборы нового главы организации пройдут 20 марта.

«Если позвонит Путин, я возьму трубку». Коу пообещал вернуть наших, когда возглавит МОК