Коу заявил, что ответил бы на звонок от Путина: «Разговаривать нужно со всеми. Естественно, я возьму трубку»
Себастьян Коу заявил, что ответил бы на звонок от Владимира Путина.
– Если вам позвонит Владимир Путин, вы возьмете трубку?
– Разговаривать нужно со всеми. Естественно, я отвечу. Как руководитель World Athletics я постоянно общаюсь с лидерами стран. И на самом деле, еще до допингового кризиса, примерно во время Олимпийских игр в Сочи, у нас были обсуждения с российской стороной, – сказал Коу в интервью Пирсу Моргану.
Глава World Athletics Коу – один из кандидатов на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК). Выборы нового главы организации пройдут 20 марта.
«Если позвонит Путин, я возьму трубку». Коу пообещал вернуть наших, когда возглавит МОК
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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