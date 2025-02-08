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«Уровень значительно выше, чем на Играх БРИКС». Аплачкина о соревнованиях «Русская зима»

Светлана Аплачкина сравнила конкуренцию на Играх БРИКС и «Русской зиме».

В рамках «Русской зимы» сегодня проходили соревнования по легкой атлетике в Москве. Аплачкина заняла второе место в беге на 3000 м (8.49,19), победила эфиопка Аял Асегу (8.47,36).

Летом Аплачкина стала чемпионкой Игр БРИКС на дистанции 1500 м.

– Как оцениваете организацию турнира [«Русская зима»] и поддержку трибун?

– Отлично! Зрителям огромное спасибо. Я никогда на наших стартах, особенно на зимних, не видела столько болельщиков. Это что‑то с чем‑то!

– С вами соревновались спортсменки из Эфиопии. Что можете сказать про них?

– Я их оцениваю очень хорошо, но все же надеялась, что они помогут и нам в этом формате.

– Рады, что в турнире появились новые страны‑участницы?

– Да, это очень интересно. И уровень девчонок, которые приезжают, их выносливость значительно выше, чем на тех же Играх БРИКС, – сказала Аплачкина «Матч ТВ».

Спортсменка отметила, что недовольна своим выступлением.

– Результатом недовольна. Бежалось не очень. Слышала, что мы отстаем от графика, но ничего поделать не могла. Я слышала, что Люба Дубровская (заняла в забеге третье место – Спортс’’), когда она встала вперед, сделала круг чуть тише графика, я вышла, попробовала чуть побыстрее, но в какой-то момент тоже опять началось падение скорости, поэтому не получилось. Показала то, на что готова.

– Причина? Ты не вышла на пик формы, были болезни или травмы?

– Болела много, но это не оправдание тому, что я не выполнила норматив, а это было целью на сегодняшний старт.

– Когда Асегу пошла финишный круг, варианта подхватить не было?

– Нет. Это другой уровень скорости. Почему-то я об этом сценарии не думала, что она так пойдет. Я не знаю почему они не вышли вперед по ходу бега, но перед стартом я задумывалась о том, что, возможно, у них есть цель легко выполнить норматив, получить бонусные деньги, и все. Ну вот так и вышло, – цитирует Аплачкину «СЭ».

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Игры БРИКС
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logoсборная Эфиопии жен
Светлана Аплачкина
Аял Асегу
Бег
Русская зима
Любовь Дубровская
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