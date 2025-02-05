Чемпион России по легкой атлетике Марк Толстихин задержан в Москве.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

35-летнего спортсмена задержали на станции метро «Тимирязевская». На протяжении нескольких лет он находился в федеральном розыске.

В 2017 году Толстихин был осужден за грабеж и кражу чужого имущества в крупном размере, в 2019-м был приговорен к общественным работам после кражи телефона.

Толстихин – мастер спорта по легкой атлетике, на его счету две победы на чемпионатах России среди молодежи в беге на 1500 метров.