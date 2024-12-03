Олимпийский чемпион Уилфред Бунгей о недопуске россиян: «Запрет должен быть отменен. Это позор для организаторов соревнований»

Олимпийский чемпион Бунгей выступил против отстранения российских легкоатлетов.

С весны 2022 года россияне не допускаются до турниров под эгидой Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).

«То, что спортсменам из России запрещали участвовать в международных соревнованиях, – это позор для организаторов соревнований. Такой запрет должен быть отменен», – сказал олимпийский чемпион 2008 года в беге на 800 метров кениец Уилфред Бунгей .

Бунгей назвал Россию великой спортивной державой, с которой Кения хотела бы развивать сотрудничество.

«Я сам принимал участие в московском [зимнем] чемпионате мира в 2006 году, у меня были очень хорошие впечатления от организации этого соревнования. Там я получил свое первое золото.

Кения и Россия должны проводить больше совместных соревнований, футбольных матчей и других состязаний для обмена опытом. Также мы заинтересованы в инвестициях из России в оснащение наших стадионов», – отметил спортсмен, напомнив, что именно сборная Кении по футболу стала одной из тех, кто провел товарищеский матч с российской командой в 2023 году.