Путин поручил создать федеральный регистр здоровья российских спортсменов
«ФМБА России принять дополнительные меры, направленные на повышение эффективности медико-биологического обеспечения российских спортсменов, включая лиц, занимающихся адаптивным спортом, предусмотрев в том числе создание национального центра спортивной медицины на базе федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации Федерального медико-биологического агентства», а также рассмотреть вопрос о создании федерального регистра здоровья российских спортсменов.
При необходимости представить предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации», – говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.
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