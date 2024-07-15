Журова о просьбе депутатов к Плющенко: «Правильно, что Евгений отказал. Удивляюсь коллегам, которые хотят бойкотировать Олимпиаду. Путин дал возможность спортсменам принять правильное решение»

Теги Евгений Плющенко Владимир Путин Светлана Журова Государственная дума Политика Спорт-Экспресс Фигурное катание

Светлана Журова поддержала слова Евгения Плющенко о депутатах.

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Плющенко ранее рассказал, что несколько депутатов призвали его поддержать отказ спортсменов от поездки на Олимпийские игры: «Я послал этих депутатов в космос».

«Путин дал возможность спортсменам принять правильное решение, как патриотам страны. Большинство отказались от участия в Олимпиаде, но добровольно! Страна никому не запрещала. Удивляюсь коллегам, которые хотят бойкотировать Олимпиаду в Париже.

Думаю, те депутаты хотели пропиариться на этой теме. Потому что Плющенко – известный спортсмен. Они понимают, что без него это будет выглядеть странно.

Правильно, что Евгений отказал. Он думает о будущем – мы же собираемся возвращаться и всех побеждать», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

Летние Игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Россияне допускаются к участию индивидуально в нейтральном статусе.

16 комментариев
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Как же быстро меняет своё мнение депутат Журова :)
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Особенно добровольно отказался один борец, который после разговора с президентом федерации получил травму. Тоже, видимо, добровольно
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Как же быстро меняет своё мнение депутат Журова :)
Она не меняла мнение, так и осталось "не ехать" (по факту "не пускать"). Просто, это должно выглядеть как "решение спортсменов", и не ассоциироваться с властью, поэтому и поддержала отказ депутатам...
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Ответ Ебздрогыч
Особенно добровольно отказался один борец, который после разговора с президентом федерации получил травму. Тоже, видимо, добровольно
Этот сам упал головой,когда засобирался ехать:))
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я патриотка! (Путин сказал...)
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Ну в думе вспомнили старое слово БАЙКОТ. А все это время чем занимались Журова и Свищев? Как только не запугивали спортсменов и крысами, и грязной Сеной, и террактами, и отсутствием защиты.
Журова интернет все помнит.
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Журова точно в курсе того, что сказал Плющенко?
"Будь я на месте спортсмена, поехал бы и доказал, что я лучший"
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Обожурова
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Сейчас Плющ переобуется и скажет, что это были депутаты , какой то городской думы. Представляю, как Рутковская ему напихает, что бы думал, что говорит..
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Не… ну, старший же приказал! (С).
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А где Славики? На Мальдивах?
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Лето, жара - пора менять обувь)
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"... весело бревнышко подняли и понесли)))
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Депутат Журова - это уже имя нарицательное.
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Эта Журова уже порядком поднадоела, только и комментирует. У неë же другая работа. Ан нет дай словечко да вставлю.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Как же быстро меняет своё мнение депутат Журова :)
В космосе нечем дышать
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