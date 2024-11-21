Валерий Пронкин: «Когда выступаешь с мировыми лидерами, там другая мотивация. Но и наши старты по организации становятся лучше»
Накануне метателю молота вручили Национальную спортивную премию в номинации «Гордость России: спортсмен года».
«Этот сезон у меня по результатам был лучшим. Пусть и внутри страны, но не проиграл ни одного старта. В моем виде сильные белорусы, есть с кем пободаться. Конечно, когда выступаешь с мировыми лидерами, там другая мотивация. Но и наши внутренние старты по организации становятся лучше. Что сейчас и что было лет пять назад – небо и земля.
В этом сезоне особенно понравились Игры БРИКС. Было много народу, нас поддерживали прямо как на зарубежных стартах.
Мне там еще удалось выиграть в свой день рождения. Да, я знаю, что эти соревнования потом критиковали, но знаете: есть люди, которые всегда чем-то недовольны. А я был искренне рад, мне все понравилось. Везде флаги разных стран, много участников, жили в деревне Универсиады... Круто было! <...>
Для меня главное, чтобы когда нас выпустят, я был готов. Поэтому я ничего не жду, а стараюсь максимально тренироваться и выступать. И верю, что когда-нибудь мы вернемся на мировую арену», – сказал Пронкин.
Он стал спортсменом года в России – и это удивило всех (даже его самого). Мы поговорили
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