Валерий Пронкин: «Когда выступаешь с мировыми лидерами, там другая мотивация. Но и наши старты по организации становятся лучше»

Валерий Пронкин верит, что российские легкоатлеты вернуться на мировую арену.

Накануне метателю молота вручили Национальную спортивную премию в номинации «Гордость России: спортсмен года».

«Этот сезон у меня по результатам был лучшим. Пусть и внутри страны, но не проиграл ни одного старта. В моем виде сильные белорусы, есть с кем пободаться. Конечно, когда выступаешь с мировыми лидерами, там другая мотивация. Но и наши внутренние старты по организации становятся лучше. Что сейчас и что было лет пять назад – небо и земля.

В этом сезоне особенно понравились Игры БРИКС . Было много народу, нас поддерживали прямо как на зарубежных стартах.

Мне там еще удалось выиграть в свой день рождения. Да, я знаю, что эти соревнования потом критиковали, но знаете: есть люди, которые всегда чем-то недовольны. А я был искренне рад, мне все понравилось. Везде флаги разных стран, много участников, жили в деревне Универсиады... Круто было! <...>

Для меня главное, чтобы когда нас выпустят, я был готов. Поэтому я ничего не жду, а стараюсь максимально тренироваться и выступать. И верю, что когда-нибудь мы вернемся на мировую арену», – сказал Пронкин.

Он стал спортсменом года в России – и это удивило всех (даже его самого). Мы поговорили