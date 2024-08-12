Вице-спикер Госдумы Жуков: «За последнее время мы мало хорошего получили от Баха, но если вместо него будет Коу, то будет еще хуже»
Александр Жуков скептически оценил возможного преемника Томаса Баха в МОК.
Ранее глава Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу заявил, что может баллотироваться на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) в 2025 году. Томас Бах решил не переизбираться на новый срок.
«Начало от Баха было хорошее, а потом всем известно, чем все закончилось. За последнее время мы мало чего хорошего получили от Баха, но если вместо него будет Коу, то будет еще хуже. [Он] еще жестче по отношению к России», – сказал почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) и вице-спикер Госдумы Жуков.
Бах возглавляет МОК с 2013 года.
Но потом что-то случилось... Жуков не понимает причин? Да всё он понимает, но положение обязывает...