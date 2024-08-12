Вице-спикер Госдумы Жуков: «За последнее время мы мало хорошего получили от Баха, но если вместо него будет Коу, то будет еще хуже»

Теги МОК Александр Жуков ОКР Себастьян Коу Томас Бах Легкая атлетика

Александр Жуков скептически оценил возможного преемника Томаса Баха в МОК.

Ранее глава Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу заявил, что может баллотироваться на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) в 2025 году.  Томас Бах решил не переизбираться на новый срок.

«Начало от Баха было хорошее, а потом всем известно, чем все закончилось. За последнее время мы мало чего хорошего получили от Баха, но если вместо него будет Коу, то будет еще хуже. [Он] еще жестче по отношению к России», – сказал почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) и вице-спикер Госдумы Жуков.

Бах возглавляет МОК с 2013 года.

Томас Бах уходит из МОК. Что известно

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21 комментарий
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До 2022 Бах поддерживал как мог ОКР (злые языки говорят, что не бесплатно, но тем не менее).
Но потом что-то случилось... Жуков не понимает причин? Да всё он понимает, но положение обязывает...
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Такими темпами все эти деятели скоро умолять будут чтобы Бах вернулся.
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Кого-то настолько пророссийского, как Бах, в этот раз и правда не выберут. В этом они правы.
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Ответ Olga.t
До 2022 Бах поддерживал как мог ОКР (злые языки говорят, что не бесплатно, но тем не менее). Но потом что-то случилось... Жуков не понимает причин? Да всё он понимает, но положение обязывает...
Я бы не сказал, что он совсем перестал поддерживать. Да, он прогнулся под запад, но не совсем. Вопреки злому западу, он все таки допустил российских спортсменов до ОИ. Да, всего 36, но сколько смог. Ох, вспомнят они его хорошим словом и не раз. Зря они на него так давили, раследовали и в конце концов заставили уйти.
+9
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+6
Ответ Camicadze
Да все они на три буквы...
в госдуме? 100%
+8
-6
+2
Да всё хуже и хуже кругом, ну а кто же во всём виноват, это главный вопрос россиян?? Адекватные в курсе, прозрели давно, остальные глядят в телевизор, им там скажут что Запад опять….)))
+10
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+1
Предполагаю, что мужиков начнут допускать во все женские виды
+5
-4
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Коу действительно …еще тот
+1
0
+1
Ответ Alex.K71
Да всё хуже и хуже кругом, ну а кто же во всём виноват, это главный вопрос россиян?? Адекватные в курсе, прозрели давно, остальные глядят в телевизор, им там скажут что Запад опять….)))
Запад, во главе с США, всегда виноват в бедах "отдельноцивилизационных", это главная скрепа россиянина.))
+5
-4
+1
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