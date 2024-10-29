Сергей Шубенков: «Цены стремительно растут, зарплаты за ними явно не поспевают»
— Кем вы видите себя после спорта?
— Иногда хочется помечтать о творческой профессии, которая отнимала бы не так много времени, но приносила бы удовольствие и деньги. Но, боюсь, в реальности такое дело найти очень сложно.
В целом есть варианты, в том числе связанные с родным видом спорта. Но конкретизировать не буду — пока нет четких договоренностей плюс я все еще спортсмен.
— В том числе из-за зарплаты в ЦСКА, как вы признавались в одном из интервью. Это солидные деньги? Больше 100 000 рублей в месяц?
— Не сильно больше. Если бы жена не работала, то содержать семью из трех человек плюс помогать родственникам-пенсионерам только на мою зарплату было бы проблематично. Тем более что цены стремительно растут, зарплаты за ними явно не поспевают.
Меня спасает, что я за карьеру успел заработать какие-то деньги, запас прочности есть, — сказал чемпион мира в беге на 110 м с барьерами.
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